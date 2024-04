Plus Kirn Denkmalschutz nimmt Kirn an die Leine: Haus in Kirchstraße darf nicht abgerissen werden Von Robert Neuber i Das Gebäude Kirchstraße 2 (vorne links) wurde 2016 von der Stadt Kirn gekauft. Es sollte abgerissen werden, und zunächst wollte die Stadt hier eine Grünanlage festlegen. Daraus wird wohl nichts. Foto: Robert Neuber Das sorgte im Kirner Stadtrat natürlich für Unmut: Die Kirchstraße 2 darf nicht wie geplant abgerissen werden. Eine entsprechende Ablehnung der städtischen Vorhaben kam nun vom Denkmalschutz. Lesezeit: 3 Minuten

Zur Historie: Schon acht Jahre ist es her, da hatte die Stadt das ehemalige Schustergebäude Kirchstraße 2 für 20.000 Euro gekauft. Das Haus gab´s so billig, weil es in einem eher prekären Zustand ist. Bei einem offiziellen Rundgang im vergangenen Sommer konnte die Lokalpolitik das mit eigenen Augen nachvollziehen. Das städtebauliche ...