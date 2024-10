Plus Bad Münster am Stein-Ebernburg

Das Festival „Internationale Tage des Erzählens“ startet im November in Bad Münster am Stein-Ebernburg: Geschichten, Sagen und Märchen aus aller Welt

i Die Österreicherin Katharina Ritter liest beim Festival aus ihrem Buch „1000 x 1000 Schritte weit fort von zuhause (m)eine Schwabenkindergeschichte“. Foto: Chnutz vom Hopfen

Geschichten, Sagen und Märchen aus aller Welt: Das Festival „Internationale Tage des Erzählens“ geht vom 1. bis 4. November in Bad Kreuznach in die dritte Runde. Das teilt das Veranstaltungsteam der Erzähltage in einer Ankündigung mit.