Plus Fürfeld

Coverbands heizten zwei Tage ein: Fürfelder Eichelberghalle wurde zum Mekka der Rockfans

Von Jens Fink

i Mit ihren energiegeladenen Songs riss die Coverband Jovi die Rockfans in der Eichelberghalle mit. Foto: Jens Fink

Experiment voll lauf geglückt, bilanzierten die Veranstalter vom Fürfelder Event & Support Team (FEST e.V.), die ihr „RockFEST“ erstmals an zwei Abenden ausrichteten. Vier Coverbands begeisterten die Rockfans in der an beiden Abenden gut gefüllten Eichelberghalle.