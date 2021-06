Corona-Zahlen sinken weiter: Am Wochenende drei Neuinfizierte

Innerhalb der vergangen sieben Tage wurden in der Stadt und den Verbandsgemeinden folgende Zahlen gemeldet: Stadt Bad Kreuznach 16, VG Bad Kreuznach 0, VG Rüdesheim 2, VG Nahe-Glan 3, VG Lalo-Stromberg 3 und VG Kirner Land 0. Insgesamt 6050 Personen haben sich seit dem Auftreten des ersten Falles mit dem Coronavirus infiziert. 143 Menschen aus dem Landkreis sind daran verstorben. Aktuell befinden sich zwei Personen in stationärer Behandlung, 81 stehen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle.