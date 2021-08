Coronaschutz in den Schulen: Kreis will erst mal keine Luftfilter anschaffen

Die ersten Schulen im Kreis werden in absehbarer Zeit für einen sicheren Unterricht in der Pandemie umgerüstet. Nach der Verbandsgemeinde Rüdesheim und den zwei Gemeinden Roxheim sowie Hargesheim hat sich nun auch die Stadt Bad Kreuznach auf den Weg gemacht und strebt an, alle 90 Klassenräume ihrer Schulen auszustatten. Einzig der Kreis zieht nicht mit. Die weiterführenden Schulen sollen bis auf sehr wenige Ausnahmen keine Luftfilteranlagen bekommen. Daran ändern auch Landes- und Bundesförderprogramme nichts.