Geld an die Familie im Heimatland überwiesen? Dem soll mit der Bezahlkarte für Flüchtlinge ein Riegel vorgeschoben werden. Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt bei Landrätin Bettina Dickes (CDU), in der nächsten Kreistagssitzung über diesen Antrag an die Landesregierung abstimmen zu lassen.