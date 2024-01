Plus Schweppenhausen CDU in der VG Lalo-Stromberg: Cyfka lobt die „exzellente Liste der Bewerber“ Die Christdemokraten stellen Kandidaten für die Kommunalwahl im Juni und sparen dabei nicht an Kritik an der Landesregierung. Von Dieter Ackermann

In der gut besuchten Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbands Langenlonsheim-Stromberg in der Schweppenhäuser Schlossgartenhalle hatte der Vorsitzende Peter Schmitt, der die mangelnde finanzielle Ausstattung der Kommunen durch das Land kritisierte, als Versammlungsleiter ein leichtes Amt. Die Aufstellung der Kandidaten für ein Mandat im neuen Verbandsgemeinderat, der am 9. Juni gewählt wird, verlief ...