Plus VG Langenlonsheim-Stromberg Carsharing mit E-Autos: VG Langenlonsheim-Stromberg ist Vorreiter Bürgern in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg stehen im Rahmen des Carsharing-Angebots nun drei Autos an drei Standorten zur Verfügung. Von Dieter Ackermann

Mit der Eröffnung des Carsharing-Angebots für private Nutzer geht die VG-Verwaltung Langenlonsheim-Stromberg einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität. Ab sofort steht in Langenlonsheim an der VG-Verwaltung, in Windesheim am Wasserversorger Trollmühle und demnächst auch in Stromberg an der VG Tourist-Info ein Elektrofahrzeug der Marke VW ID 3 bereit. „Wir sind ...