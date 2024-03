Busverkehr an der Nahe: Was sich im Sommer ändert

Für die Linie 228 ist im neuen Fahrplan keine Veränderung vorgesehen, denn Taktung und Route sind eigentlich in Ordnung. Doch offenbar kam es in der Praxis zu Problemen, wie uns Christian Schulze aus Neu-Bamberg schildert. Demnach gebe es im Schülerverkehr immer wieder Verzögerungen von 20 bis 30 Minuten.

„Die Kinder kommen zu spät.“ Daher müsse man die Kinder selbst zur Schule bringen, „weil man sich auf nichts verlassen kann“. Außerdem erinnert sich Schulze an einen Vorfall, an dem der Bus am Mittag an der Schule vorbeigefahren sei und die Kinder nicht mitgenommen habe. „Es tauchen immer wieder neue Fehler auf.“ Der Vater fordert mehr Zuverlässigkeit des Busverkehrs.

Uwe Hiltmann, Geschäftsführer der Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN), sind indes keine besonderen Probleme mit der Linie bekannt. „Es passieren jeden Tag Fehler, aber wir bewegen uns im Promillebereich“, sagt er auf Anfrage. Bei 3500 täglichen Fahrten erreichen die KRN 150 Beschwerden im Monat, wie Hiltmann ausführt. Er verspricht: „Wir gehen jedem Einzelfall nach.“ Dann würden Gespräche mit den Betroffenen der insgesamt rund 400 Fahrern und mit den Subunternehmen geführt. Dank GPS könnten Routen der Busse verfolgt werden. „Ich bin über jede Beschwerde dankbar, weil sie uns den Anlass gibt, dem Thema nachzugehen.“ mki