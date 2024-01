Buntes Treiben bis Mitte Februar: Narrentermine von der Nahe bis zum Soon

Früher Start in eine superkurze Kampagne: Die Fastnachter im Kreis müssen sich sputen, am 14. Februar ist Aschermittwoch und damit die närrische Regentschaft wieder vorbei. Ein närrisches Jubiläum im Kreis feiern unter anderem die Aktiven des Carneval Club Weinsheim, die seit 66 Jahren für Fastnachtsspaß am Ellerbach sorgen. Im Trollbachtal kann groß gefeiert werden: Die Schnorreswackeler Rümmelsheim laden zur Jubiläumssitzung 9 mal 11 Jahre ein.