Bunte Bo(o)tschaft auch aus Bad Kreuznach – Bundesweite Flüchtlingsaktion

Zwölf der zu bemalenden Boote hat die Arbeiterwohlfart am Deutschen Eck in Koblenz übernommen. Eines davon geht nach Bad Kreuznach. Foto: Denis Ribciuc/AWO

An der bundesweiten Aktion „100 Boote – 100 Millionen Menschen“ nimmt auch das AWO-Seniorenzentrum „Lotte Lemke“ teil. Mit im Kooperationsboot sitzen die Kunstwerkstatt Bad Kreuznach und das Lina-Hilger-Gymnasium.

„Um unser Boot zu bemalen, sind vier Termine mit der Kunstwerkstatt im Februar und März geplant. Erster Termin ist schon am Samstag, 17. Februar. Ferner ist eine Aktion mit dem Gymnasium im April“, schreibt Ehrenamtskoordinator Denis Ribciuc von der AWO-Altenhilfe. Er erläutert das Projekt: Millionen von Menschen sind weltweit auf der Flucht. Kriege, Naturkatstrophen und Hunger zwingen sie, ihre Heimat zu verlassen. Mit dem deutschlandweiten sozialkritischen Kunstprojekt „100 Boote – 100 Millionen Menschen“ des AWO Landesverband Sachsen-Anhalt wurden in 14 dortigen Werften von ehrenamtlichen Gruppen 100 rund fünf Meter große Papierboote gefaltet, die nun deutschlandweit verteilt werden. Zwölf dieser Boote hat der AWO Bezirksverband Rheinland am Deutschen Eck in Koblenz übernommen, die an zwölf „Kreativhäfen“ verteilt werden.

Darum geht's bei der Boot-Aktion: Solidarität mit Menschen, die wegen Kriegen, Armut und Unterdrückung flüchten. Foto: Denis Ribciuc AWO Altenhilfe GmbH

Diese Kreativhäfen sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland verteilt, wo sie zum Beispiel durch Schulen, Seniorheimen, dem Jugendwerk der AWO und weiteren Institutionen und Vereinen mit Künstler zu bunten Bo(o)tschaften werden. Bis Mai 2024 können die Kreativhäfen ihre Kritik, Ideen und Visionen zu Krieg, Armut, Diskriminierung und Klimawandel auf den Booten künstlerisch gestalten, um dann zusammen mit allen 100 Booten am Weltflüchtlingstag, dem 20. Juni, in Berlin aufgestellt zu werden. red