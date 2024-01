Plus Bad Kreuznach Bürokratische Hürden bremsen Verwaltung aus: In Minischritten zur neuen Bad Kreuznach Grundschule Bad Kreuznach versucht derzeit eine Grundschule zu bauen. Seit 2019 ist man dran, aber ein Beginn der Bauarbeiten am Kohleweg – nach einer langen Grundstückssuche, ist man mit der Stiftung Kreuznacher Diakonie übereingekommen, dort zu bauen – ist noch lange nicht in Sicht. Von Marian Ristow

Klar wurde bei den Berichten von Schuldezernent Markus Schlosser (parteilos) und Amtsleitung Grit Gigga (Schulen, Kultur und Sport), die SPD hatte am Donnerstagabend im Stadtrat um einen Sachstand zum Grundschulneubau gebeten: Die behördlichen Mühlen mahlen langsam. Eine Grundschule an einem neuen Standort zu bauen, scheint in Rheinland-Pfalz nur unter extremsten ...