Plus VG Kirner Land Bürgermeister Thomas Jung zu Abwasser: „Bürger so gering wie möglich belasten“ Von red/ron i Die Debatte zum Abwassergebühren im Kirner Land läuft weiter - nun nimmt Bürgermeister Thomas Jung Stellung. Foto: Caroline Seidel/dpa/Caroline Seidel/picture alliance/dpa Lesezeit: 2 Minuten Die Beitragsdiskussion rund um die Abwassergebühren geht weiter, der Druck von draußen wirkt. Nachdem sich Bürger in sozialen Medien und in Ratssitzungen vehement und kritisch geäußert haben und das von SPD sowie FDP aufgenommen wurde, reagiert nun die VG-Verwaltungsspitze des Kirner Landes auf die aktuelle Debatte.

„Die Diskussionen über unsere vorläufigen Bescheide hatten in den letzten Tagen absolute Priorität, und unser Fachbereich arbeitet mit Hochdruck an der Korrektur der Grundlagen für die zu veranlagenden Grundstücke“, schreibt VG-Bürgermeister Thomas Jung am Mittwochnachmittag. „Um Transparenz zu schaffen und die weitere Vorgehensweise zu erörtern“, habe er, so Jung, am Montag ...