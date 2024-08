Plus Bad Kreuznach

Brand in der Bad Kreuznacher Viktoriastraße im Januar: Hat ein 43-jähriger Syrer das Feuer gelegt?

i Nach dem Brand in der Viktoriastraße Anfang des Jahres steht ein ehemaliger Bewohner unter Verdacht. Foto: Alexander Jodeleit/Feuerwehr Bad Kreuznach

Am Morgen des 13. Januars wurde die Feuerwehr Bad Kreuznach zu einem Brand in die Viktoriastraße gerufen. Der Dachstuhl eines Hauses, in dem mehrere Parteien wohnten, stand an diesem Samstagmorgen in Flammen.