Plus Bad Kreuznach/Spall Brände in Bad Kreuznacher Viktoriastraße und Spall: Ermittler geben Ursachen bekannt Da haben die Brandermittler der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei starke Arbeit geleistet. Die Ursachen der beiden Großfeuer der vergangenen Woche sind geklärt, darüber informiert die Polizei.

Beim Brand des Hauses in der Viktoriastraße am 13. Januar gehen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung aus. Der Brandort wurde am Dienstag, 16. Januar, durch Brandermittler der Kriminalpolizei und einen Sachverständigen für Brandursachen untersucht. Die dabei gewonnen Erkenntnisse sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen und führen zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen ...