Plus Kreis Bad Kreuznach Blutkonserven: Bestand ist im Kreis Bad Kreuznach etwas ausgedünnt Auch wenn die Blutkonserven in einigen Bundesländern zeitweise gerade zum Ende des Jahres hin knapp geworden sind, so ist die Versorgungssituation im Kreis Bad Kreuznach doch vergleichsweise entspannt – wenn auch nicht komplett zufriedenstellend. Sollte es zu länger anhaltendem oder wiederkehrendem Glatteis kommen, könnte sich das allerdings schnell ändern. Von Cordula Kabasch

Daniel Beiser, Pressesprecher beim DRK-Blutspendedienst West, erklärt auf Nachfrage, dass der Bedarf um rund zehn Prozent unterschritten ist. Während vergangenes Jahr um diese Zeit die Vorräte an Blutkonserven in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern knapp wurden und nur von Tag zu Tag gereicht haben, so gibt es jetzt Reserven für dreieinhalb Tage. Vorgesehen ...