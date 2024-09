Plus Meisenheim Bito-Mitarbeiter unterstützen IG Metall: Gewerkschaft mit Postkartenaktion beim Meisenheimer Unternehmen Von Roswitha Kexel i Der Bito-Betriebsratsvorsitzende Hans-Jürgen Eisebraun (rechts), sein Kollege Mario Müller (links) und IGM-Gewerkschaftssekretär Stefan Peters (2. von links) luden Beschäftigte beim Schichtwechsel vor dem Bito-Werkstor Meisenheim zur Postkartenaktion und Zustimmung zu den IGM-Forderungen ein. Foto: Roswitha Kexel „Kaufkraft steigern – Einkommen stärken!“, „Entgelte erhöhen, jetzt!“, „Profit entsteht nicht von allein“ – diese und weitere Aussagen prangen auf Postkarten, die Mitarbeiter verschiedener Unternehmen an die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie, der Edelmetallindustrie sowie die Arbeitgeber von Volkswagen und den VW-Töchtern richten. Darauf bestätigen sie mit ihrem Namen: „Ich unterstütze die Forderung der IG Metall!“ Lesezeit: 1 Minute

Am Donnerstag lief die Aktion der Industriegewerkschaft Metall (IGM) bei Bito-Lagertechnik in Meisenheim. Mit dieser betrieblichen Postkartenaktion, die im August bereits bei Musashi in Bad Sobernheim, Bockenau und Grolsheim, bei Boge Simmern, Continental Rheinböllen, KHS Bad Kreuznach, LMS Idar-Oberstein und Bito-Lagertechnik Lauterecken sowie im September bei Compair Simmern durchgeführt wurde, ...