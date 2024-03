Plus Meisenheim Besonderer Tag in Meisenheim: Alex Schmeisser singt sich in viele Kinderherzen Von Roswitha Kexel i Der Liedermacher und Musiker Alex Schmeisser, der im vergangenen Jahr mit dem Förderpreis Kunst und Kultur der Stadt Bad Kreuznach ausgezeichnet wurde, wusste die Kleinen und die Großen mit seinen Liedern zu begeistern. Foto: Roswitha Kexel Lesezeit: 2 Minuten In der Synagoge erlebt erstmals ein junges Publikum den Liedermacher aus Bad Kreuznach – da blieb kaum mehr ein Fuß auf der Stelle stehen.

Experiment gelungen! Erstmals sprach der Träger- und Förderverein Synagoge Meisenheim ein ganz junges Publikum musikalisch an. Und siehe da: viele Kinder und auch einige Eltern setzten zum ersten Mal einen Fuß in das Haus der Begegnung. Vereinsvorsitzender Felix Fey kündigte an: „Es wird mit Sicherheit nicht die letzte Veranstaltung dieser ...