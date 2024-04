Plus Bad Kreuznach

Beratung ist Schlüssel zum Erfolg: Stephanie Kastner-Merz feiert mit ihrer Boutique in Kreuznach 30-Jähriges

Von Cordula Kabasch

Mit exklusiver Damenmode gelingt es Stephanie Kastner-Merz seit 30 Jahren, Frauen für Kleidung in ihrem Fachgeschäft in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu interessieren. Selbstverständlich ist das nicht: In Zeiten, in denen der Onlinehandel stark wächst, kämpfen Einzelhändler aller Branchen um ihre Kunden. Die selbstbewusste Geschäftsfrau setzt in der Kreuzstraße auf einen Mix aus individueller Beratung, Einzelstücken und besonderen Events für die Stammkundschaft.