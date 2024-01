Plus Spabrücken Beliebte Wallfahrtskirche muss saniert werden Die Wallfahrtskirche Spabrücken ist weithin sichtbar und deshalb nicht nur für die Dorfbewohner ein vertrauter Anblick. Für alle, die im Soonwald-Nahe-Raum leben, gehört die Kirche „Mariä Himmelfahrt“ zur heimatlichen Silhouette. Von Christine Jäckel

Nun hat die Kirche, die von den Mönchen des Franziskanerordens in den Jahren 1731 bis 1735 gebaut wurde, Sanierungsbedarf. Am großen Glockenturm und an der Westfassade müssen Arbeiten ausgeführt werden, um das architektonische Kleinod zu erhalten, das wohl landesweit eines der wenigen Beispiele für Barockgotik ist. Kostenpunkt der geplanten Maßnahmen: ...