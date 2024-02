Plus Bad Kreuznach Beitrag zur Verkehrswende: Bad Kreuznacher Grüne wollen Parkstreifen als Radweg nutzen Das Bündnis90/Die Grünen würden gern in der Gymnasialstraße den Parkstreifen als Radstreifen nutzen. Das würde den Wegfall von 17 Parkplätzen bedeuten. Von Josef Nürnberg

In der jüngsten Sitzung des PLUV brachte das Bündnis 90/Die Grünen den möglichen Wegfall von 17 Parkplätzen in der Gymnasialstraße in Bad Kreuznach auf die Tagesordnung. Neu ist das Thema nicht, denn bereits in der Sitzung vom 2. Dezember 2021 hatten die Grünen den Antrag gestellt. Damals wurde der Antrag ...