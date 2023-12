Plus Kirn Beifall für halben Kirner: Johannes Kalpers begeistert mit „Festtagszauber“ Mehr als 400 Besucher erlebten das Weihnachtskonzert „Festtagszauber“ mit Johannes Kalpers im Kirner Gesellschaftshaus. Von Bernd Hey

Kalpers ist ein Magnet, vor allem da die 950 Mitglieder und weiteren 375 Förderer der Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ ihren populären Botschafter der guten Taten nicht lange für ein Benefizkonzert in Kirns gute Stube bitten mussten. Der Konzertabend war perfekt inszeniert und organisiert. Und so erntete Grandseigneur Herbert ...