Die Szenerie der Bühne für das Puppentheaterstück „Anne Frank – dem Vergessen auf der Spur“ wirkt erschütternd, zeugt von Spuren der Gewalt: Das Mobiliar ist demoliert – eine kaputte Stehlampe, ein zerstörter Küchentisch, ein altes Radio, ein umgeworfener Eimer. Am Schrank hängen mehrere Schwarz-Weiß-Porträts von Anne Frank und sieben weiteren Menschen. Zwei lange Jahre (über-)lebten sie in ihrem Versteck, bis die Nazi-Schergen sie aufspürten und in die Vernichtungslager deportierten.