Eberbach/Rheingau

Was die Zisterzienser, die grauen Mönche des ehemaligen Klosters Eberbach, durch ihre Bautätigkeit vom 12. Jahrhundert bis in die Barockzeit nachfolgenden Generationen hinterlassen haben, stellt auch die Stiftung Kloster Eberbach im Rheingau vor große Herausforderungen. Wenn Ende 2022 die Restaurierungsarbeiten an der Kirche und dem Kloster beendet sind, dann wurden nach derzeitigem Stand rund 8 Millionen Euro investiert.