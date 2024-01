Der Bauernverband hat für die gesamte kommende Woche deutschlandweit zu erneuten Protesten aufgerufen. Auch weiträumig rund um Mainz und in der Stadt ist am Montag mit erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs zu rechnen, warnt die Polizei. Not- und Rettungswege müssen jederzeit befahrbar sein, Blockaden von Autobahnauffahrten sollen maximal eine Stunde dauern.