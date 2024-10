Plus Bad Sobernheim Bad Sobernheim im Ausnahmezustand: SWR3 verteilt Elche i Radiomoderatorin Rebekka de Buhr (Mitte) verteilte gut gelaunt das knuffige SWR3-Maskottchen. Die Elch-Aktion auf dem Bad Sobernheimer Markplatz war ein Publikumsmagnet. Foto: Bernd Hey​ „Hallo Bad Sobernheim – eine wahnsinnig erfreuliche Publikumskulisse ist das hier“: Mit diesen Worten begrüßte am Mittwoch Punkt 12 Uhr SWR3-Moderatorin Rebekka de Buhr weit mehr als 1000 Besucher auf dem Marktplatz. Lesezeit: 1 Minute

Für die Kinder war dieses Spektakel in der Ferienzeit eine willkommene Abwechslung: Bis in die Saar- und Großstraße hinein standen in langen Reihen mehrere Generationen und warteten geduldig darauf, einen kultig-knuffigen SWR3-Elch zu ergattern. Die Kita Kappellenstraße rückte mit Musik und Bollerwägelchen an und wurde bevorzugt bedient. Für den früheren Stadtbeigeordneten ...