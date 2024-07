Plus Bad Kreuznach

Bad Kreuznacher Jahrmarkt: Nun gibt es doch eine Weinprobe auf dem Riesenrad

i Auch dieses Jahr lässt sich der Nahewein wieder bei einer Weinprobe auf dem Riesenrad genießen. Foto: Piat Trautwein

Nach all dem Hickhack nun also doch: Auch 2024 wird es am Donnerstag, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Kreuznacher Jahrmarkts auf der Pfingstwiese, zum Auftakt eine Weinprobe auf dem Riesenrad geben.