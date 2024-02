Plus Bad Kreuznach B-48-Ausbau naht: Bäume im Salinental zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster gefällt Weitere Bäume müssen für en Umbau der B 48 im Salinental weichen – wir berichteten am Samstag. Und bereits am Samstagmittag waren die Bäume allesamt gefällt. Von Josef Nürnberg

Das Unternehmen war mit einem Bagger, dessen Greifer mit einer Säge ausgerüstet war, gegen 7 Uhr angerückt. Dadurch musste niemand mehr mit der Motorsäge in die Bäume steigen. Erst nachdem der Bagger die Bäume abgesägt hatte, rückten die Männer mit der Motorsäge an und machten ganze Arbeit. In der Regel ...