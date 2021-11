B48: Freigaben und Absperrungen

Die Deckenerneuerung auf der südlichen Fahrbahn der B 41 zwischen der Anschlussstelle KH-Nord/Winzenheim und der Nahebrücke sind abgeschlossen. Ab Montag wird die Umlegung des Verkehrs auf die fertige Südfahrbahn (ab 10. November) vorbereitet; danach beginnt die Sanierung der Nordfahrbahn. Dadurch sind an den Anschlussstellen folgende Fahrbeziehungen nicht mehr möglich: B 41 Anschluss B 48 von der Autobahn kommend in Richtung Bretzenheim und B 48 Anschluss B 41 Auffahrt von Bretzenheim in Richtung Idar-Oberstein. Für diese beiden Fahrbeziehungen wird als Umleitungsstrecke die Nutzung der wieder freigegebenen B 48 zwischen Langenlonsheim und Gensingen empfohlen. Die Abfahrt von der B 41 in Richtung Idar-Oberstein an der Anschlussstelle Bad Kreuznach-Nord (Winzenheim) ist im Zuge dieser Bauphase ab Mittwoch, 10. November, nicht nutzbar. Die Umleitungen sind jedoch ausgeschildert, so der LBM-Hinweis.