Plus Kirn Ausgelassene Gemeinschaft auf dem Marktplatz: Hunderte beim Kirner Silvesterumtrunk Der traditionelle Silvesterumtrunk auf dem Kirner Marktplatz hat nichts von seiner Beliebtheit und Faszination verloren, seit die Altvorderen aus der Nahegasse, Kaufmann Josef Tröschel und Elektromeister Helmut Jakobi, 1977 bei den Kirner Geschäftsleuten Geld sammelten, um am Altjahrsabend ihrer Kundschaft Dankeschön zu sagen und mit einem Prosit aufs neue Jahr anstießen. Von Bernd Hey

„Same Procedure as every Year“: Der Marktplatz um den prächtigen Tannenbaum am St.-Georgs-Brunnen füllte sich zusehends und war voller Menschen, nachdem die Kolpingfamilie in Spielgemeinschaft mit dem Musikverein Edelweiß Schneppenbach mit dem Marsch „Prager Gruß“ unter Norbert Fuhr in einem stimmungsvollen Ambiente aufspielte. Feuer unter den großen Kupferkesseln Sehen und gesehen werden, ...