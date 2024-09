Mehr als 40 Anbieter haben sich für die Ausbildungsbörse angemeldet, die am kommenden Mittwoch, 17 Uhr, in der Turnhalle der Realschule plus Meisenheim stattfindet. Schon am Morgen können die Schüler an 18 Stationen in verschiedene Berufsbilder schnuppern. Foto: Roswitha Kexel (Archiv)