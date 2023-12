Plus Bad Kreuznach Auftritt in Bad Kreuznacher Pauluskirche: Kathy Kelly liebt die Nähe zu ihrem Publikum Die Sängerin begeistert mit großer Bandbreite ihr Publikum und zeigte sich bei Balladen wie auch bei schnelleren Songs bestens aufgelegt. Von Josef Nürnberg

Nur auf den Emporen der Pauluskirche waren beim Weihnachtskonzert von Kathy Kelly am Sonntag noch einige Plätze frei. Ihr Publikum kam voll auf seine Kosten, denn zwei Stunden lang bot die Sängerin mit ihrem großen Stimmvolumen all das, was die Fangemeinde von ihrem Idol erwartete. In der Tat, Kathy Kelly war ...