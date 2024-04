Plus Oberhausen bei Kirn Auf der K 5 bei Oberhausen von der Fahrbahn abgekommen: Fahrer und Beifahrer bleiben unverletzt i Einen großen Schutzengel hatten die beiden Insassen des Verkehrsunfalls zwischen Kirn und Oberhausen. Beide blieben unverletzt. Foto: Sebastian Schmitt Glück im Unglück hatte der 69-jährige Fahrer und sein 12-jähriger Beifahrer, die am Montag gegen 19.25 Uhr auf der K 5 zwischen Kirn und Oberhausen mit dem Pkw von der Fahrbahn abkommen und sich in der Böschng überschlagen. Beide bleiben unverletzt. Lesezeit: 1 Minute

Nach Polizeiangaben war der Fiat auf der K5, aus Richtung Kirn kommend, in Fahrtrichtung Oberhausen bei Kirn unterwegs. In einer Rechtskurve kommt dieser aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fährt dort über einen Leitpfosten und überschlägt sich in der Böschung neben der Fahrbahn. Neben den Feuerwehreinheiten aus ...