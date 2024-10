Auf dem Marktplatz ist ab 12 Uhr der Elch los: SWR3 macht am Mittwoch Halt in Bad Sobernheim

„SWR3 Elch-Alarm – 30.000 Elche für SWR3 Land“ Die Programmaktion läuft vom 14. bis 26. Oktober 2024. SWR3-Elche gibt es täglich, außer sonntags, in diesem Zeitraum jeweils in zwei Städten in SWR3-Land. Bekanntgegeben werden die entsprechenden Orte immer morgens um 7:10 Uhr, samstags um 9:10 Uhr, und mittags um 13:15 Uhr im Radio und auf SWR3.de. In der ersten Aktionswoche begleitet „SWR3 Morningshow“-Moderatorin Rebekka de Buhr die Tour, in Woche zwei Moderatorin Sabrina Kemmer. Foto: SWR3