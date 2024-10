Bei Arbeiten in den Weinbergen bei Guldental hat sich am Sonntag ein Mann mit seinem Trauben-Vollernter überschlagen.

Nach ersten Erkenntnissen kippte die Arbeitsmaschine gegen 16.25 Uhr in einem Steilstück um und überschlug sich mehrere Male, bis das Fahrzeug rund 15 Meter bergabwärts zum Stehen kam. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Ernter befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An der Maschine entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 400.000 Euro. red