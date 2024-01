Plus Kreis Bad Kreuznach Arbeitslosigkeit im Kreis Bad Kreuznach leicht angestiegen: Vor allem Männer verlieren Job Kein einheitliches Bild bietet der regionale Arbeitsmarkt zum Jahresende. Während die Arbeitslosigkeit in Kirn zurückging, stieg sie in Bad Kreuznach und Simmern leicht an. Die Arbeitsagentur sieht „ermutigende Signale, aber auch eher ungünstige Entwicklungen“ Von Harald Gebhardt

Im Dezember veränderte der Arbeitsmarkt sich unterschiedlich innerhalb des Bezirks der Kreuznacher Agentur für Arbeit, zu dem neben dem Kreis Bad Kreuznach die Kreise Birkenfeld und Rhein-Hunsrück gehören: Während die Arbeitslosigkeit in Kirn und Boppard zurückging, stieg sie in Bad Kreuznach, Idar-Oberstein und Simmern an. Quote im Kreis Bad Kreuznach leicht ...