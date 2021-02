Bad Kreuznach

Anti-Corona-Demo auf dem Kornmarkt: Mann leistete Widerstand und wurde von Polizei abgeführt

Seit einigen Monaten treffen sich jeden Samstag um 15 Uhr Menschen auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt, um „für die Wiedereinsetzung der Grundrechte“, wie sie es selbst ausdrücken, zu demonstrieren. An diesem Samstag ist die Kundgebung der „Querdenker“-Bewegung eskaliert: Ein 64-jähriger Mann leistete Widerstand gegen die Polizei und ist in Gewahrsam genommen geworden. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz verletzt. Es seien diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, unter anderem wegen Widerstandes gegen die Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen die geltende Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes eingeleitet, heißt es in der Pressemeldung der Polizei.