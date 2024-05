Plus Kreis Bad Kreuznach

Andrea Manz will in den Bad Kreuznacher Kreistag und fordert: Mehr Angebote für Geflüchtete

i Andrea Manz (Grüne) ist seit rund zehn Jahren Vorsitzende der Stadtratsfraktion. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni möchte sie als Spitzenkandidatin ihrer Partei in den Kreistag gewählt werden. Nicht nur beim Thema Umweltschutz sieht die gelernte Übersetzerin Handlungsbedarf. Foto: Markus Kilian

Die Chefin der Stadt-Grünen und ehemalige Kulturdezernentin will erstmals in den Kreistag einziehen. Was die 60-Jährige an Nahe und Glan bewegen will und warum es dabei nicht nur um Umweltschutz geht.