Was gestern in der Kirner Kirchstraße in und an der Kultkneipe „König Otto“ zur Eröffnung der närrischen Saison abging, war in dieser Form nicht zu erwarten. Zur Weiberfastnacht hatten die Veranstalter Danny Weidner („DeineShirts“) und Serhat Kaya („EX-IT Cocktail-Bar“) in Anlehnung an den großen Kreuznacher Käfig einen kleinen Kirner Käfig am Hahnenbach aufgebaut.