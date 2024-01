Plus Bad Kreuznach Am Bad Kreuznacher Mahnmal: Viele gedenken der Opfer des Naziregimes Juden, Sinti und Roma standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Oberbürgermeister Emanuel Letz mahnte, Bürger sollten sich auch heute nicht spalten lassen. Von Josef Nürnberg

Das Gedenken an die Opfer des Holocausts anlässlich des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz (27. Januar), zu dem die Stadt wegen des jüdischen Schabbat einen Tag später am Sonntag an das Mahnmal in der Kirschsteinanlage eingeladen hatte, war im doppelten Sinn bemerkenswert. Denn mehr noch als sonst standen nicht ...