Am Bündelchestag hieß es für die Initiative für Freizeit und Musikkultur (IFM) und die Macher von „Salon Libertatia“ quasi „Back to the Roots“, zurück zu den Wurzeln. Denn im Clubheim des TuS Meddersheim fand 2015 die erste Veranstaltung der IFM mit Liveband und extravaganter Cartoon- und Plagiats-Ausstellung statt. Hier wurde auch 2017 das „Auf Anfang“-Festival gegründet.