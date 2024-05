Plus Kirn Als es noch Noten und keine Punkte gab i Trafen sich zum 50. Jahrestag ihres Abiturs wieder (von links): Thomas Krach, Hans-Hermann Bohrer, Veit Fuchs, Dietrich Kumrow, Christel Hekmati, Wolfgang Heimfarth, Gerdi Tschenett, Christa Keller-Schmidt, Heinz Koch, Dorothee Wöllstein, Angelika Kübler und Heide Beuerbach. Foto: Wolfgang Heimfarth Abitur vor 50 Jahren – da gab es viel zu feiern. „Als es noch Noten und keine Punkte gab, als Abiturienten mit eigenem Auto samt Schriftzug „Abi“ mit Jahreszahl auf der Heckscheibe eher dünn gesät waren, hat der Abiturientenjahrgang 1974 das Abitur am Kirner Gymnasium gemacht“, schreibt uns Wolfgang Heimfarth aus Meckenbach. Nun haben sich jüngst zwölf Ehemalige diese Jahrgangs 1974 mit ihren Partnern und Partnerinnen zum 50-jährigen Jubiläum auf der Kyrburg getroffen. Lesezeit: 2 Minuten

Zu Schulzeiten wohnhaft in Rhaunen, Hennweiler, Meckenbach, Bärenbach, Hochstetten-Dhaun, Weierbach und Kirn, hat es die meisten danach in alle Himmelsrichtungen verstreut. Allerdings haben manche im Rentenalter tatsächlich in die alte Heimat zurückgefunden.Ein harter Kern der Ehemaligen blieb im Laufe der Jahrzehnte immer miteinander in Verbindung und pflegt die Kontakte dauerhaft, ...