Plus Bad Kreuznach Akutlösung für Januar steht: Fundtiere aus der VG dürfen im Kreuznacher Tierheim abgegeben werden Als Susanne Spanner-Chiacchio aus Bad Kreuznach erfuhr, dass der Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach die Zuwendung für Fundtiere ans Tierheim Bad Kreuznach abgelehnt hatte, startete sie eine Petition, um den VG-Rat zu bitten, seine Entscheidung zu überdenken. Innerhalb weniger Wochen unterstützten 2311 Menschen ihr Anliegen. Von Josef Nürnberg

Offiziell ist noch nichts verkündet, aber die Spatzen pfeifen es schon vom Dach des Verwaltungsgebäudes in Bad Münster am Stein: Der Verbandsgemeinderat wird sich der Problematik der Unterbringung der Fundtiere nochmals annehmen. Ob er das in öffentlicher Sitzung tut, steht allerdings noch nicht fest. Immerhin hat sich die Verwaltung für ...