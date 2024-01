Plus Bad Kreuznach Ärger bei den Bad Kreuznacher Liberalen: Jürgen Eitel verlässt die FDP nach 50 Jahren Dass ein Ehrenvorsitzender, der seiner Partei 50 Jahre gedient hat, diese verlässt, kommt eher selten vor. Nun ist aber genau das passiert: Jürgen Eitel, jemand, den man viele Jahre getrost als Grandseigneur der Freien Demokraten an der Nahe bezeichnen konnte, hat die FDP verlassen. Von 2008 bis 2020 führte Eitel den Stadtverband an. Von 2009 bis Mitte 2022 hielt er für die Freidemokraten einen Sitz im Stadtrat. Man kann es leicht erraten: Eitel verlässt die FDP nicht im Guten. Von Marian Ristow

Seinen Austritt zeigt der 82-Jährige ehemalige Michelin-Manager in einem Schreiben an den Kreisvorsitzenden Thomas Bursian, das auf den 17. Januar datiert, an. Eitel schreibt darin: „Hintergrund ist das bösartige Verhalten einiger Vorstandsmitglieder des FDP-Stadtverbandes mir gegenüber, das unter anderem in einem misslungenen Versuch gipfelte, mir im vorletzten Jahr den Ehrenvorsitz ...