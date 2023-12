Die Reihe der großen Chor- und Solistenkonzerte der Sängervereinigung Langenlonsheim wurde in glänzender Manier in der evangelischen Kirche fortgesetzt. Dabei stellten die Sänger trotz ihres fortgeschrittenen Alters unter Beweis, dass sie in der Lage sind, sich in jeder Phase auf hohem gesanglichen Niveau zu bewegen. Sie gehören zu den leistungsstärksten Männerchören der Region. Einen entscheidenden Anteil daran hat die musikalische Leiterin des 30-köpfigen Ensembles, Nina Hermann, deren Dirigat fordernd, aber nicht überfordernd ist.