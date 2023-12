Plus Bad Kreuznach Adventskonzert in der Kreuznacher Pauluskirche: Beeindruckende Tiefe – federnde Leichtigkeit Einen Hörgenuss boten die Musiker und Sänger den Zuhörern beim Adventskonzert in der Bad Kreuznacher Pauluskirche. Zur Aufführung kam Bachs Weihnachtsoratorium, ergänzt von Vivaldi. Von Frank Sydow

Eigentlich gehört Bachs Weihnachtsoratorium – aufgeteilt in sechs den jeweiligen Festtagen zugeordneten Einzelkantaten – in den Gottesdienst. Aber selbst in der Leipziger Thomaskirche, an der Bach einst wirkte, führt man das wohl beliebteste kirchenmusikalische Werk Bachs in der Adventszeit konzertant auf, wobei man – wie allgemein üblich – die Kantaten ...