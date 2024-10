Jens Fickinger (rechts) und sein Mitarbeiter Sascha Barth aus Staudernheim in der Bäckerei in Martinstein. Die leckeren Hefemännchen werden dieses Jahr an den Martinsfeuern der Gemeinden seltener zu sehen sein als sonst. Der Chef bietet stattdessen Martins-Schokowecken an. Foto: Bernd Hey