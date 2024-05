Plus VG Kirner Land Abwasser-Kompromiss und nunmehr wacher Blick Von Robert Neuber i Die Berechnung der Abwasserkosten sorgt im Kirner Land weiter für Diskussion. Immerhin gibt es nun eine Kompromisslösung. Wie stabil diese ist, wird sich zeigen. Foto: Caroline Seidel/picture alliance/dpa Was die Abwasserberechnung betrifft, so gibt es nun eine neue Regelung – aber der Friede ist damit sicher noch nicht wieder eingekehrt, es gab umgehend eine Kontra-Mitteilung der FWG. Und desweiteren handelt es sich auch beim neuen Berechnungsmodell nur um ein Provisorium. Lesezeit: 3 Minuten

Vor der Sitzung des VG-Rats am Dienstagabend gab es eine Sitzung des „Arbeitskreises Abwassersatzung“, und dort, so Bürgermeister Thomas Jung, habe man sich nach nunmehr fünf Treffen auf eine Variante geeinigt. Der „wiederkehrende Beitrag Schmutzwasser“, der bislang in Höhe von 40 Prozent der laut Entgeltsatzung definierten „entgeltfähigen Kosten“ (Betrieb, Unterhaltung und ...