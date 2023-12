Abschied mit Konzert in Feilbingert: Einzug des Gesangvereins Ebernburg, Auszug von Dirigent Ion Birau

Jahrzehntelang waren sie unzertrennlich – der Gesangverein 1872 Ebernburg und sein Dirigent Ion Birau. Nun trennen sich die Wege. Birau wäre aber nicht Birau, wenn der Abschied nicht mit einem Konzert vonstatten gegangen wäre. So war die Devise zum Abschluss dann auch keineswegs „Sag zum Abschied leise Servus“, vielmehr zeigte Ion Birau am Samstag in der Kirche St. Michael, zu welchen Leistungen er Chöre führen kann.