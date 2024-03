Plus Bad Kreuznach 24 Wohneinenheiten geplant, wenn Politik mitspielt: Wird Baulücke in Bad Kreuznacher Wilhelmstraße geschlossen? Von Marian Ristow i Oben: So soll das Mehrparteienhaus in der Wilhelmstraße aussehen. Parterre soll geparkt werden. Unten: Das Areal ist städtebaulich ganz sicher kein Glanzlicht. Visualisierung/ Foto: Architekturbüro Seidel/Marian Ristow Baulücken schließen, innerstädtische Flächen entwickeln statt neue versiegeln – so planen viele Städte, kleine und große, die Entwicklung ihres Wohnraumes. Auch in Bad Kreuznach gibt es einige Freiflächen, die städtebaulich und mikroklimatisch keinen großen Nutzen haben und möglicherweise bebaut werden könnten. Lesezeit: 2 Minuten

So könnte es in absehbarer Zukunft auch einem zugegebenermaßen wenig ansehnlichen Fleck zwischen Pfeiffer- und Müllergasse unmittelbar an der Wilhelmstraße ergehen: Zwei Investoren planen dort auf einem rund 800 Quadratmeter großen Baugrundstück ein Mehrfamilienhaus. Die Hürde, die es zu nehmen gilt: Zwei kleinere Teilstücke, die für den Bau notwendig sind, ...